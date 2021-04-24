КПРФ изберет руководство партии. За новый состав Центрального Комитета, его президиум и председателя проголосуют участники первого этапа очередного, 18-го съезда. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов выступит с отчетным докладом, в котором подведет итоги за четыре года, прошедшие с предыдущего съезда. Ранее Зюганов говорил, что второй этап съезда пройдет в июне, на нем будут решаться вопросы, связанные с сентябрьскими выборами в Госдуму.