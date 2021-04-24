КПРФ изберет руководство партии. За новый состав Центрального Комитета, его президиум и председателя проголосуют участники первого этапа очередного, 18-го съезда. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов выступит с отчетным докладом, в котором подведет итоги за четыре года, прошедшие с предыдущего съезда. Ранее Зюганов говорил, что второй этап съезда пройдет в июне, на нем будут решаться вопросы, связанные с сентябрьскими выборами в Госдуму.
2021-04-24T04:07:10+03:00
2021-04-24T04:07:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 24 апреля 2021
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