YouTube не удалил почти шесть тысяч материалов, содержащих, по мнению Роскомнадзора, противоправную информацию. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства. По ее данным, всего с 2012 года на видеохостнинге было обнаружено более 71 тысячи материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, пронаркотический и суицидальный контентом.

Ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ.