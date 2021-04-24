YouTube не удалил почти шесть тысяч материалов, содержащих, по мнению Роскомнадзора, противоправную информацию. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства. По ее данным, всего с 2012 года на видеохостнинге было обнаружено более 71 тысячи материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, пронаркотический и суицидальный контентом.
Ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ.
YouTube не удалил почти шесть тысяч материалов, содержащих, по мнению Роскомнадзора, противоправную информацию
YouTube не удалил почти шесть тысяч материалов, содержащих, по мнению Роскомнадзора, противоправную информацию. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства. По ее данным, всего с 2012 года на видеохостнинге было обнаружено более 71 тысячи материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, пронаркотический и суицидальный контентом.