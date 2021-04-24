Юбилейная акция «Библионочь-2021» будет посвящена Году науки и технологий и 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Торжественное открытие X Всероссийской акции состоится сегодня в 18:00 в Российской государственной библиотеке для молодежи, которая в этом году является координатором мероприятия. Старт также будет дан в космосе: «Библионочь» начнется с приветствия от экипажа Международной космической станции. За онлайн-трансляцией мероприятия можно будет наблюдать на портале

Культура.РФ. Отмечается, что миссия акции — популяризация книг и чтения, распространение знаний, развитие интеллектуального общества и человеческого капитала в стране.