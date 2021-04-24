Официальный представитель МИД Мария Захарова вспомнила цитату чешского писателя Карела Чапека в связи с высылкой российских дипломатов. «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое…», — написала представитель министерства в Фейсбуке и попросила найти конец цитаты «самим». Он звучит так: «то же самое и с дураками». Так Захарова отреагировала на то, что власти Чехии поблагодарили Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за поддержку позиции Праги в противостоянии с Россией.
2021-04-24T03:12:52+03:00
2021-04-24T03:12:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 24 апреля 2021
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