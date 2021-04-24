Официальный представитель МИД Мария Захарова вспомнила цитату чешского писателя Карела Чапека в связи с высылкой российских дипломатов. «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое…», — написала представитель министерства в Фейсбуке и попросила найти конец цитаты «самим». Он звучит так: «то же самое и с дураками». Так Захарова отреагировала на то, что власти Чехии поблагодарили Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за поддержку позиции Праги в противостоянии с Россией.