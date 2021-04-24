Словакияи опубликует контракт на закупку вакцины от коронавируса «Спутник V», даже если Россия выступит против. Об этом, как пишет газета Pravda, заявил глава Минздрава республики Владимир Ленгварский. По его словам, власти Словакии уже сообщили российской стороне о своем намерении и готовы подождать ответа «максимум несколько дней». Министр также подтвердил, что если договор на закупку препарата будет опубликован без согласия Москвы, республике могут грозить финансовые санкции.

Словакия стала второй страной в Евросоюзе, которая одобрила использование «Спутника V» еще до решения европейского регулятора. Занимавший тогда пост премьер-министра Игор Матович сообщил, что в апреле—июне страна получит 2 млн доз препарата.