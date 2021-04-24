Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки, которую держит в колонии с 31 марта, требуя допустить к нему врачей, которым он доверяет. В инстаграме политика говорится, что его дважды обследовал консилиум гражданских медиков. Последний раз прямо перед митингом в его поддержку. Ему делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения. От имени оппозиционера отмечается, что благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса его сторонники добились огромного. Навальный добавил, что не снимает требование допустить к нему врача, поскольку у него «пропадает чувствительность участков рук и ног, и он хочет понять, что это и как это лечить».