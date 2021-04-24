Российский Forbes включил редакторов DOXA в лонг-лист рейтинга 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет

Российский Forbes включил четверых редакторов студенческого журнала DOXA в лонг-лист рейтинга 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Армен Арамян, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Алла Гутникова попали в категорию «Социальные практики». Список опубликован на сайте издания. Там отмечается, что его «герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне».