Российский Forbes включил редакторов DOXA в лонг-лист рейтинга 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет

Российский Forbes включил четверых редакторов студенческого журнала DOXA в лонг-лист рейтинга 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Армен Арамян, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Алла Гутникова попали в категорию «Социальные практики». Список опубликован на сайте издания. Там отмечается, что его «герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне».
2021-04-24T02:11:19+03:00
2021-04-24T02:11:34+03:00
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02:11, 24 апреля 2021
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