Президент Молдавии Майя Санду обвинила парламент в попытках узурпировать власть. Она призвала силовые структуры принять соответствующие меры. Об этом Санду заявила в ходе брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности, передает Unimedia. Также она попросила Службу информации и безопасности принять меры «против попытки подрыва конституционного порядка и предотвратить возможную дестабилизацию в стране». Кроме того, Санду призвала армию и силовиков «не участвовать в противозаконных действиях и не выполнять незаконных приказов», а также обратилась к парламенту с просьбой «остановиться». Ранее Конституционный суд Молдавии разрешил Санду распустить парламент, потому что он дважды не смог утвердить правительство.