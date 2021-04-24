Регуляторы США сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Ранее ее использование было приостановлено из-за случаев образования тромбов после прививки. Трое пациентов умерли. В консультативном комитете заявили, что преимущества препарата перевешивают риски, связанные с его применением, сообщил CNN.
2021-04-24T02:07:27+03:00
2021-04-24T02:07:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 24 апреля 2021
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