Регуляторы США сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Ранее ее использование было приостановлено из-за случаев образования тромбов после прививки. Трое пациентов умерли. В консультативном комитете заявили, что преимущества препарата перевешивают риски, связанные с его применением, сообщил CNN.