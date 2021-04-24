Французские спецслужбы расследуют убийство в Рамбуйе совместно с коллегами из Туниса. Нападение было совершено 37-летним выходцем из этого африканского государства. Накануне он нанес сотруднице полиции удар ножом в шею в холле комиссариата. Другие полицейские в него выстрелили. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер. Как передает телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на полицейские источники, тунисец прибыл во Францию в 2009 году. Долгое время проживал в стране нелегально. Вид на жительство получил в декабре прошлого года, срок его действия истекает в конце этого. Следователи выяснили, что он смотрел на YouTube видео с исламистской пропагандой. В его телефоне содержались записи мусульманских молитв. Задержан отец нападавшего, а также два человека, предоставлявшие ему приют.