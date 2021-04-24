«Зенит» в овертайме проиграл «Барселоне» со счетом 78:81 во втором матче плей-офф баскетбольной Евролиги

Российский «Зенит» в овертайме проиграл испанской «Барселоне» со счетом 78:81 во втором матче плей-офф баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Испании. Счет в серии до трех побед стал 1-1. В первом матче победил «Зенит» (76:74). Следующую игру команды проведут 28 апреля в Санкт-Петербурге. «Зенит» занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, «Барселона» первое.