Приговор экс-полицейскому, признанного виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда вынесут 16 июня

Приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину, которого присяжные признали виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда будет вынесен 16 июня. Об этом сообщил телеканал Си-эн-би-си со ссылкой на решение суда. Ранее судья объявил, что приговор будет вынесен через восемь недель, но точную дату не назвал. Шовину грозит до 40 лет лишения свободы за то, что в мае прошлого года он применил при задержании афроамериканца удушающий прием. Флойд умер вскоре после этого. После этого в США прошли массовые протесты и беспорядки.
2021-04-24T01:15:05+03:00
2021-04-24T01:15:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2827096-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:15, 24 апреля 2021
Загрузка комментариев...