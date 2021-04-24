Приговор экс-полицейскому, признанного виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда вынесут 16 июня

Приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину, которого присяжные признали виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда будет вынесен 16 июня. Об этом сообщил телеканал Си-эн-би-си со ссылкой на решение суда. Ранее судья объявил, что приговор будет вынесен через восемь недель, но точную дату не назвал. Шовину грозит до 40 лет лишения свободы за то, что в мае прошлого года он применил при задержании афроамериканца удушающий прием. Флойд умер вскоре после этого. После этого в США прошли массовые протесты и беспорядки.