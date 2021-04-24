YouTube заблокировал четыре видео телеканала RT на английском языке. Теперь неделю канал не сможет делать прямые трансляции. Среди заблокированных видео — перевод интервью вирусолога Дмитрия Львова, подкаст Уэйна Дюпри о Джо Байдене и трансляции протестов в Англии, сообщается в телеграм-канале RT. Во всплывающем окне блокировки говорится, что видео заблокировано в том числе из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации, а также о распространении дезинформации о выборах президента в 2020 году.
2021-04-24T01:10:49+03:00
2021-04-24T01:10:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 24 апреля 2021
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