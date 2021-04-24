Россия с сегодняшнего дня закрыла часть районов Черного моря для иностранных кораблей. Запрет продлится до 31 октября. Об этом решении было объявлено 16 апреля. В Минобороны не назвали его причину. В ведомстве отмечали, что запрет распространяется только до «внешней границы территориального моря» России. В зону не попал Керченский пролив и подходы к нему. МИД Украины выразил протест, назвав это «грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву». В Пентагоне решение назвали попыткой дестабилизации ситуации на Украине.
2021-04-24T01:09:52+03:00
2021-04-24T01:09:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 24 апреля 2021
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