Президент Владимир Путин ограничил дипмиссии ряда стран в возможности нанимать сотрудников из России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Ограничение не касается граждан, прибывших в качестве сотрудников дипмиссий. Отмечается, что при необходимости может быть введен полный запрет. Перечень государств, которые в документе названы «недружественными» не приведен. В нем также не уточняется, сколько российских сотрудников смогут нанимать дипмиссии. Все это предстоит определить правительству.