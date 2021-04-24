Президент Владимир Путин ограничил дипмиссии ряда стран в возможности нанимать сотрудников из России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Ограничение не касается граждан, прибывших в качестве сотрудников дипмиссий. Отмечается, что при необходимости может быть введен полный запрет. Перечень государств, которые в документе названы «недружественными» не приведен. В нем также не уточняется, сколько российских сотрудников смогут нанимать дипмиссии. Все это предстоит определить правительству.
2021-04-24T01:09:07+03:00
2021-04-24T01:09:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 24 апреля 2021
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