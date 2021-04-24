Врачи, которые лечили Алексея Навального, призывает перевести политика в гражданскую больницу в Москве

В письме, которое опубликовала «Новая газета», специалисты отмечают, что их пациент уже два месяца испытывает боль, ему не обеспечивают необходимую помощь. До сих пор не установлен полноценный диагноз. Ряд анализов свидетельствует об угрозе жизни. Кроме того, отмечается в письме, выход Навального из длительной голодовки может потребовать особых навыков в назначении лечебного питания. О том, что политик выходит из голодовки, было объявлено накануне в инстаграме Навального.

Один из лечащих врачей Навального Алексей Эрлих напомнил в эфире «Эха Москвы», что при выходе из голодовки следует соблюдать осторожность.

Алексей Эрлих настаивает на том, что к Навальному надо допустить врачей, которым он доверяет. По словам самого политика, выход из голодовки может занять 24 дня.

