Кремль ограничит ряду посольств возможность нанимать персонал в России

В указе, который подписал накануне президент Владимир Путин, говорится, что такие меры коснутся миссий тех стран, которые будут считаться недружественными. Соответствующий список еще должно определить правительство. Дипмиссиям запретят заключать новые трудовые договоры с россиянами, уже заключенные подлежат расторжению. Это не коснется иностранцев, которые приедут работать в посольствах.

Президентский указ подписан на фоне дипломатического скандала. Чехия обвинила российскую военную разведку в причастности к взрыву на арсенале 7 лет назад. Страны объявили о взаимной высылке дипломатов. Вслед за Чехией к аналогичным мерам прибегли Словакия, Латвия, Литва и Эстония.