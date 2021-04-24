Представители бизнеса разошлись в оценках инициативы об установлении нерабочих дней с 1 по 10 мая

Одни нейтрально отнеслись к такому решению, другие пожаловались на возможные трудности с оплатой труда своих сотрудников.

Для многих предпринимателей объявление президента Владимира Путина о длинных майских каникулах оказалось неожиданным. Основательница сети детских кафе «АндерСон» Анастасия Татулова, к примеру, выразила мнение, что многие компании столкнутся с проблемами по аренде офисов – из-за того, что формально речь не идет о закрытии учреждений в сфере услуг. Также Татулова считает, что бизнесмены столкнутся с убытками, пишет интернет-издание Bell.

Раскритиковали планирующиеся длинные выходные и в общественной организации по поддержке малого и среднего бизнеса «Опора России». Ее первый вице-президент Павел Сигал опасается, что государство не компенсирует убытки предпринимателей, из-за чего их потери могут составить сотни миллиардов рублей.

В онлайн-ритейлере «Самокат», в свою очередь, отметили, что компания, скорее всего, продолжит работу в штатном режиме. А гендиректор производителя электроники «Смартэкосистема» Владислав Иванов, как передает радио «Бизнес FM», и вовсе выступил за длинные выходные в начале мая, правда, предложив объявлять о них как минимум за месяц.

В прошлом году из-за эпидемии коронавируса нерабочие дни были установлены с конца марта по середину мая. Работодатели также должны были сохранить за сотрудниками заработную плату.