Членам ОНК запретили рассказывать о состоянии заключенных без их согласия

Поправки в этический кодекс комиссии внесла Общественная палата России. В частности, как обращает внимание интернет-издание «Медиазона», в правилах появился пункт о том, что члены комиссий не могут разглашать информацию, которую она получила в результате проверок, и использовать ее в своих профессиональных интересах либо интересах третьих лиц. Закон об ОНК ранее запрещал только письменное разглашение без согласия заключенного данных о его здоровье, составляющих врачебную тайну.