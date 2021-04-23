Членам ОНК запретили рассказывать о состоянии заключенных без их согласия

Поправки в этический кодекс комиссии внесла Общественная палата России. В частности, как обращает внимание интернет-издание «Медиазона», в правилах появился пункт о том, что члены комиссий не могут разглашать информацию, которую она получила в результате проверок, и использовать ее в своих профессиональных интересах либо интересах третьих лиц. Закон об ОНК ранее запрещал только письменное разглашение без согласия заключенного данных о его здоровье, составляющих врачебную тайну.
2021-04-23T23:05:41+03:00
2021-04-23T23:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 23 апреля 2021
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