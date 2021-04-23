Бизнес недоволен решением Владимира Путина объявить нерабочие дни между майскими праздниками

По мнению предпринимателя, которых опросило интернет-издание The Bell, власти опять намерены переложить нагрузку по оплате дополнительных выходных на работодателей, как это было в прошлом году весной. Между тем, многие бизнесмены жалуются на то, что они и без этого находятся в кризисном положении на фоне пандемии.

