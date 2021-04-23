Три человека, по данным французского телеканала BFM, задержаны в рамках расследования теракта под Парижем

Полицейские из спецподразделения по борьбе с терроризмом проводят обыск в квартире, где проживал напавший на комиссариат в Рамбуйе. Квартал в районе дома оцеплен. Несколько часов назад злоумышленник с ножом убил сотрудницу полиции. Он был застрелен при задержании. Власти Франции признали случившееся терактом.