Три балтийских государства объявили сегодня о высылке российских дипломатов

Во внешнеполитических ведомствах этих республик пояснили, что делают это в знак солидарности с Чехией. Прага накануне объявила о новой масштабной высылке сотрудников российского посольства. Это связано с обвинениями в адрес российской разведки в причастности к взрывам на военном арсенале в Чехии 7 лет назад. В общей сложности, из прибалтийских республик высылают четырех российских дипломатов. МИД России уже пообещал принять ответные меры.
2021-04-23T23:04:34+03:00
2021-04-23T23:04:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 23 апреля 2021
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