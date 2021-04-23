Три балтийских государства объявили сегодня о высылке российских дипломатов

Во внешнеполитических ведомствах этих республик пояснили, что делают это в знак солидарности с Чехией. Прага накануне объявила о новой масштабной высылке сотрудников российского посольства. Это связано с обвинениями в адрес российской разведки в причастности к взрывам на военном арсенале в Чехии 7 лет назад. В общей сложности, из прибалтийских республик высылают четырех российских дипломатов. МИД России уже пообещал принять ответные меры.