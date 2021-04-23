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23:04, 23 апреля 2021

Россия ограничит ряду дипломатических представительств возможность нанимать персонал

В указе, который этим вечером подписал президент Владимир Путин, говорится, что такие меры коснутся посольств и других миссий стран, которые будут считаться недружественными по отношению к Москве. Перечень таких государств должно определить правительство. Дипмиссиям запретят заключать новые трудовые договоры с теми, кто живет на территории России. А уже заключенные подлежат расторжению. Это не коснется иностранцев, которые приедут работать в посольствах.

Президентский указ подписан на фоне дипломатического скандала. Чехия обвинила российскую военную разведку в причастности к взрыву на арсенале 7 лет назад. Страны объявили о взаимной высылке дипломатов. Вслед за Чехией к аналогичным мерам прибегли Словакия, Латвия, Литва и Эстония.


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