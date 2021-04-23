Федеральная антимонопольная служба признала нарушения в рекламе «Альфа-банка» с рэп-музыкантом Моргенштерном

В частности, в ролике нашли некорректные утверждения, а также непристойные и оскорбительные образы, — пишет газета РБК. Ведомство теперь планирует возбудить дело об административном нарушении и привлечь к ответственности как банк, так и самого музыканта. Ролик появился в конце прошлого года. В феврале антимонопольное ведомство объявило о начале проверки.

В самом Альфа-банке сказали, что не считают клип рекламой, поскольку он был размещен на YouTube-канале Моргенштерна. В то же время, если ФАС признает его нарушающим закон, представители банка намерены оспаривать это в обычном порядке.