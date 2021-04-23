Савеловский суд Москвы вынес первый приговор по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Каха Газзаев был приговорен к 14 годам лишения свободы. Сообщается, что процесс проходил в особом порядке, поскольку обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение. В покушении на Япончика участвовали несколько человек. Сейчас Мосгорсуд приступает к процессу по делу двух других обвиняемых. Само убийство произошло летом 2009-го года.