Савеловский суд Москвы вынес первый приговор по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Каха Газзаев был приговорен к 14 годам лишения свободы. Сообщается, что процесс проходил в особом порядке, поскольку обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение. В покушении на Япончика участвовали несколько человек. Сейчас Мосгорсуд приступает к процессу по делу двух других обвиняемых. Само убийство произошло летом 2009-го года.
2021-04-23T22:31:35+03:00
2021-04-23T22:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 23 апреля 2021
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