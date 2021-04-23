Экс-министра по делам Открытого правительства Абызова госпитализировали в больницу при СИЗО «Матросская тишина»

По словам представителей ОНК Москвы, у фигуранта дела о крупном мошенничестве пневмония. В то же время, тесты не подтверждают наличия коронавируса.

Абызов был задержан больше двух лет назад и с того времени находится в СИЗО «Лефортово». Следствие считает, что он и еще ряд обвиняемых похитили четыре миллиарда рублей у энергетических компаний. Сам он вины не признает.

