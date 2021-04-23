США оповестили Турцию о планах признать геноцид армян

Так президент США Джо Байден сказал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану в ходе телефонного разговора, передает агентство Bloomberg. О планах Белого дома признать события начала прошлого столетия в Османской империи геноцидом написала газета The Wall Street Journal. До этого американская администрация воздерживалась от подобного шага. Из опасений ухудшить отношения с Анкарой, которая до сих пор отказывается признать геноцид армян.
2021-04-23T22:30:48+03:00
2021-04-23T22:30:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 23 апреля 2021
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