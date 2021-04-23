Правительство примет решение об открытии авиасообщения с курортами Египта во второй половине мая

Как сказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, на заседании планируют обсудить вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В первую очередь будет рассмотрен вопрос о безопасности полетов и об эпидемиологической ситуации, — сказали в штабе. В египетском руководстве сегодня объявили о том, что президенты двух стран договорились возобновить чартерные полеты на египетские курорты. Сообщение было прервано больше пяти лет назад после теракта на российском лайнере над Синайским полуостровом. В нем погибли более 200 человек, в том числе, 130 жителей Петербурга.

Представитель фонда родственников-жертв теракта Ирина Захарова считает предательством возобновление полетов в нынешней ситуации.