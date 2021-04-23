Руководство ВОЗ призвало Индию максимально ограничить перемещения граждан

Такие рекомендации ВОЗ выпустила на фоне максимального за все время эпидемии суточного прироста заболевших – он уже превышает 300 тысяч человек.

Происходящее в Индии является еще одним напоминанием того, на что способен коронавирус – с такими выводами выступил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Еще в начале марта власти страны утверждали, что находятся на финальной стадии борьбы с коронавирусом. Однако уже третий день подряд суточный прирост заразившихся обновляет максимальные показатели, а сегодня и вовсе было объявлено о 332 тысячах новых случаев, такого не было за день ни в одной стране мира.

Как отмечает агентство Reuters, в Индии не хватает кислорода, противовирусных препаратов и мест в больницах. Некоторые заболевшие умирали прямо в машинах скорой помощи или в рикшах. В Дели – одном из крупнейших городов страны – практически полностью заполнены места в палатах интенсивной терапии. Также, утверждает агентство, в городах происходят массовые кремации – все из-за нехватки мест в крематориях и моргах.

Телеканал CNN, в свою очередь, приводит историю 22-летнего студента, у которого на руках сначала умер отец, а затем тяжело заболела мать. Молодому человеку пришлось купить для нее кислородный баллон на черном рынке; место в больнице ему удалось найти лишь в 100 км от дома.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю почти 30% всех новых случаев коронавируса приходилось на Индию.