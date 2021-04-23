Президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае

Таким образом, в этом году россияне будут отдыхать практически треть месяца – с 1 по 10 число.

Нерабочие дни установлены с сохранением зарплаты за работниками. В свою очередь, работодатели говорят, что правительство не сообщало о каких-либо компенсациях в связи с увеличением выходных дней.

Социолог и философ Григорий Юдин считает, что решение президента рассчитано, в первую очередь, на массовую аудиторию.

В эфире «Эха» Юдин сказал, что, по его мнению, вряд ли президент просчитывает риски бизнеса.

Ранее объявить нерабочие дни между майскими праздниками президента попросили в Роспотребнадзоре. Там сослались на сложную ситуацию с коронавирусом.