Российские власти создадут перечень недружественных иностранных государств

В отношении них будут применять меры воздействия, — говорится в указе президента Владимира Путина, который тот подписал этим вечером.

Как следует из текста документа, посольствам таких стран, которые признают недружественными, запретят нанимать россиян в качестве персонала. Те договоры с российскими гражданами, которые уже заключены, должны быть расторгнуты. В то же время, действия указа не распространяются на иностранцев, которые работают в диппредставительствах государств, признанных недружественными.