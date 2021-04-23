Сотрудницу Следственного комитета отстранили от дела редактора интернет-издания DOXA Владимира Метелкина

Ранее сам журналист пожаловался на нежелательные знаки внимания со стороны Екатерины Жижмановой. Теперь следовательницу назначили заниматься делом другого редактора DOXA – Натальи Тышкевич, — передает телеканал «Дождь». Четверых журналистов издания обвиняют по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия из-за их видеоролика. В нем редакторы DOXA выступали против давления на студентов за участие в политических акциях. Все четверо находятся фактически под домашним арестом.