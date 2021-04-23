Дни между майскими праздниками в России теперь официально объявлены в этом году нерабочими

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, — сообщили около получаса назад в Кремле. В частности, там говорится, что решение принято для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Нерабочие дни установлены с сохранением зарплаты за работниками. Таким образом, практически треть мая большинство россиян будут отдыхать. В свою очередь, работодатели говорят, что правительство не сообщало о каких-либо компенсациях в связи с увеличением выходных дней. Как пишет интернет-издание The Bell, таким образом, бизнес готовится к тому, что все расходы в связи с объявлением нерабочих дней лягут на плечи предпринимателей.