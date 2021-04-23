СМИ: На украшение Красной площади и салют на 9 мая Кремль планирует потратить почти 62 миллиона рублей

Это пишет интернет-издание «Открытые медиа». В прошлом году на аналогичные работы потратили менее 60 миллионов. До этого – чуть более 53 миллионов. Контракт на украшение площади получила небольшая компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, — отмечает издание. Между тем, сама фирма указывает на своем сайте, что готовит Парад Победы уже больше 15 лет. В прошлом году из-за коронавируса Парад Победы проходил в конце июня. Общие расходы Москвы на празднование, по данным интернет-издания The Bell, составили почти миллиард рублей.