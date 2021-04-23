Группа врачей призывает перевести Алексея Навального в гражданскую московскую больницу

В письме, которое опубликовала «Новая газета», специалисты, участвовавшие ранее в лечении политика, отмечают, что их пациент уже два месяца испытывает боль, ему не обеспечивают необходимую помощь.

До сих пор не установлен полноценный диагноз. Ряд анализов свидетельствует о прямой угрозе для жизни. Кроме того, отмечается в письме, выход Навального из длительной голодовки может потребовать особых навыков в назначении лечебного питания. О том, что политик выходит из голодовки, было объявлено сегодня в инстаграме Навального. По его словам, это может занять 24 дня.