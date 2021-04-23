Руководство ВОЗ обеспокоено ситуацией с коронавирусом в Индии

Там отметили, что происходящее в этой стране является еще одним напоминанием, на что способна инфекция. По последним данным, в Индии второй день регистрируется максимальное с начала пандемии количество новых случаев в сутки – более трехсот тысяч. Эксперты ВОЗ рекомендуют правительству ограничить перемещение граждан и взять под контроль места массового скопления людей.

Власти жалуются на то, что взрывной рост числа заболеваний привел к коллапсу медицинской системы в стране и нехватке медикаментов – в первую очередь, кислорода для аппаратов ИВЛ.