Французские власти называют терактом нападение на женщину-полицейского под Парижем

Неизвестный, вооруженный ножом, тяжело ранил сотрудницу МВД, позже она скончалась. По предварительным данным, убийца, который был застрелен коллегами погибшей при задержании, мог иметь связи с исламистскими террористическими группировками. Сообщается, что он был гражданином Туниса.

ЧП произошло в городе Рамбуйе к юго-западу от Парижа и недалеко от другого населенного пункта, где два года назад радикальный исламист обезглавил школьного учителя, который показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда.