Школьница пострадала в Москве от непогоды

На юго-западе столицы на ребенка упало дерево, — рассказали агентству ТАСС в московской прокуратуре. Ранее сообщалось об одном пострадавшем от падения дерева. Сильный ветер повалил больше десятка деревьев в разных районах города. Экстренное предупреждение ранее выпустило столичное управление МЧС. Помимо ветра, спасатели обращают внимание на вероятность дождя с градом.