Школьница пострадала в Москве от непогоды

На юго-западе столицы на ребенка упало дерево, — рассказали агентству ТАСС в московской прокуратуре. Ранее сообщалось об одном пострадавшем от падения дерева. Сильный ветер повалил больше десятка деревьев в разных районах города. Экстренное предупреждение ранее выпустило столичное управление МЧС. Помимо ветра, спасатели обращают внимание на вероятность дождя с градом.
2021-04-23T20:31:59+03:00
2021-04-23T20:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 23 апреля 2021
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