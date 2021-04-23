В отставку отправлена гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова

Как передает агентство ТАСС, с ней разорвали контракт, который истекает в декабре. Это уже вторая отставка Мельниковой с поста руководителя Владимиро-Суздальского музея: в 2016-ом году ее назначали на должность руководителя крымского музея «Херсонес Таврический», а спустя два года вернули во Владимир.

Сама Мельникова сказала журналистам, что ее уволили без объяснения причин. В свою очередь, местная газета «Владимирские новости» пишет, что поводом стали уголовные дела, которые были возбуждены в отношении ее супруга и сына. Об этом сказал источник издания в министерстве культуры.