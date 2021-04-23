Россия рассчитывает достроить газопровод «Северный поток – 2» уже в этом году

Об этом со ссылкой на оператора проекта сказали сегодня в министерстве энергетики. Точные даты в ведомстве не назвали, отослав с этим вопросом к строителям. Работы на проекте были приостановлены еще в конце 2019 года из-за санкций со стороны США. Не так давно к прокладке трубопровода вернулись два российских судна-трубоукладчика.

Вашингтон выступает против «Северного потока – 2», так как опасается усиления зависимости Европы от Москвы.

