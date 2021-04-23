Полиция Манчестера предъявила обвинение в нападении на двух женщин футболисту и тренеру сборной Уэльса Райану Гиггсу

Сам инцидент произошел в ноябре прошлого города. По сведениям британской прессы, одной из пострадавших могла быть теперь уже бывшая девушка Гиггса. Кто вторая потерпевшая – не сообщается. Сам спортсмен был выпущен под залог. Футбольная ассоциация Уэльса уже объявила о том, что вместо Гиггса на чемпионат Европы по футболу поедет другой специалист.
2021-04-23T20:02:44+03:00
2021-04-23T20:02:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 23 апреля 2021
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