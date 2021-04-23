Американские власти говорят, что фиксируют отвод части российских сил от границы с Украиной, однако этот процесс происходит слишком медленно, — сказал представитель военного ведомства агентству Reuters. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверки войск Южного и Западного военных округов. Он поручил приступить к возвращению подразделения в пункты постоянной дислокации.

О стягивании сил к границе с Украиной западная пресса и официальные лица говорят с начала месяца. По оценке Евросоюза, Россия могла сосредоточить на это направление около ста тысяч военнослужащих.