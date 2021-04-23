Власти Франции усиливают меры по охране комиссариатов полиции

Это связано с нападением на отделение в городе Рамбуйе под Парижем. По предварительной информации, выходец из Туниса тяжело ранил сотрудница министерства внутренних дел. Сам он получил огнестрельное ранение при задержании и позже скончался. Власти уже называют произошедшее терактом и подозревают напавшего в связях с исламистами.
2021-04-23T20:01:52+03:00
2021-04-23T20:01:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 23 апреля 2021
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