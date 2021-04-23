Лидеры стран Евросоюза намерены собраться на очную встречу в конце мая

Среди прочего они собираются обсудить борьбу с коронавирусом, изменение климата и отношения с Россией, — сказали сегодня в Брюсселе. В последнее время руководители стран ЕС проводят переговоры исключительно в формате видеоконференции, однако, по словам самих политиков, из-за этого процесс принятия решений замедляется.

Кроме того, есть вопросы к системе безопасности данных. Лидеры ЕС констатирует, что в отношениях с Москвой вновь возникли трудности. Это связано, с одной стороны, с недавним стягиванием Россией своих военных сил на границе с Украиной, а также обвинениями Праги в адрес российской военной разведки в причастности к взрывам на арсенале 7 лет назад.