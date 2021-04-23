В московском районе Замоскворечье снесли пристройку дома с портретом поэтессы Анны Ахматовой

Ранее в здании начали трескаться стены из-за стройки элитного жилого комплекса, — передает телеканал «Дождь». Между тем, сам дом на Большой Ордынке, где на протяжении 30 лет останавливалась Ахматова, пока сносить не собираются. В свое время этот дом описал в своем стихотворении «Рождественский романс» поэт Иосиф Бродский.
2021-04-23T19:32:07+03:00
2021-04-23T19:32:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2827004-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 23 апреля 2021
Загрузка комментариев...