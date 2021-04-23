В московском районе Замоскворечье снесли пристройку дома с портретом поэтессы Анны Ахматовой

Ранее в здании начали трескаться стены из-за стройки элитного жилого комплекса, — передает телеканал «Дождь». Между тем, сам дом на Большой Ордынке, где на протяжении 30 лет останавливалась Ахматова, пока сносить не собираются. В свое время этот дом описал в своем стихотворении «Рождественский романс» поэт Иосиф Бродский.