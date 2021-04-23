ВОЗ: Власти Индии должны взять под жесткий контроль места скопления граждан

Это, а также ограничение на перемещение людей, по мнению специалистов, должно остановить быстрое распространение коронавируса. В то же время, в международной организации признают, что попытка контролировать передвижение жителей такой густонаселенной страны будет довольно сложной.

Индийские власти второй день подряд фиксируют максимальное число новых случаев заражения в сутки. Сегодня эта цифра превысила отметку в 330 тысяч. Из-за взрывного роста числа новых случаев заражений, медицинская система государства перегружена – не хватает необходимых медикаментов, сообщается о росте числа смертей.