Reuters: Напавший на сотрудницу полиции под Парижем мог быть исламистом

Это говорят источники агентства Reuters. Власти Франции подтвердили, что расследование ведется антитеррористическим подразделением прокуратуры.

Президент республики Эммануэль Макрон написал в своем твиттере, что страна не отступит перед исламистским террором. На месте событий уже находится премьер-министр и министр внутренних дел республики.

Неизвестный напал с ножом на полицейский участок в городе Рамбуйе к юго-западу от столицы Франции. Его жертвой стала сотрудница отделения, сам он был ранен при задержании, а позже скончался. Недалеко от Рамбуйе находится другой город, где в 2019-ом году радикальный исламист обезглавил учителя истории Самюэля Пати после того, как тот показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда.