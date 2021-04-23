РИА Новости: «Справедливая Россия» планирует начать сбор подписей за установку в Москве фигуры Иосифа Сталина

Партия «Справедливая Россия», как передает агентство РИА Новости, планирует начать сбор подписей за установку в Москве фигуры Иосифа Сталина. Кампания стартует в мае.

По сведениям интернет-издания «Открытые медиа», инициатором выступает один из сопредседателей «Справедливой России» Захар Прилепин. Он хочет создать в столице мемориальный комплекс в честь тех, кто награжден орденом «Победа». Формирование комплекса начнется с установки памятника генералиссимусу. Между тем, в руководстве партии, по сведениям издания, эта тема вызывает раскол.