Белоруссия запретила ввоз продукции нескольких известных западных компаний

В Минске назвали эти действия ответной реакцией на «недружественные действия в отношении белорусского народа».

С начала мая в Белоруссии нельзя будет торговать автомобилями чешского производителя Skoda. Кроме того, под запретом окажется продукция немецкой фирмы Liqui Moly – она производит автомобильные масла, смазочные материалы и присадки. Наконец, Минск ввел санкции и против немецкой компании Beiersdorf, выпускающей средства по уходу за кожей, в том числе под брендом Nivea.

Запрет на их ввоз будет действовать как минимум полгода. В случае обнаружения таких товаров их будут вывозить обратно с территории Белоруссии. Ограничения при этом не распространяются на продукцию, которая предназначена для личного пользования. Под санкции не попадают и транспортные средства, зарегистрированные в странах-участницах Евразийского экономического сообщества.

Сами ограничительные меры против известных брендов Минск ввел на основании указа, подписанного президентом Белоруссии Александром Лукашенко еще в конце марта. Он позволяет запрещать ввоз товаров из стран, которые ввели санкции против белорусских компаний или физических лиц.

Попавшие под ограничения компании Skoda и Liqui Moly, а также бренд Nivea в начале года отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Белоруссии. Минск должен был принять турнир в мае. Однако в результате белорусская часть чемпионата была перенесена в Латвию.