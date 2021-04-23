В мире ускорился рост случаев заражения коронавирусом, — отмечает агентство ТАСС. Только за последние семь дней эта цифра превысила 5,5 миллионов — максимальное значение для недели с начала пандемии, отмечает агентство.

По словам экспертов, хуже всего ситуация складывается в Индии. Там уже два дня подряд число новых случаев превысило 300 тысяч. Резко выросло количество смертей.

Врачи и чиновники уже говорят о тяжелой ситуации в больницах с нехваткой кислорода, — пишет Times of India. Система здравоохранения страны не справляется с потоком людей в тяжелом состоянии. При этом власти пытаются срочно организовать производство и поставку кислородных баллонов в наиболее затронутые пандемией штаты, — передаеют BBC. Тем временем, Верховный суд Индии назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной. А в пригороде Мумбая случился пожар в отделении реанимации, в результате погибли 14 человек. Причины трагедии пока неизвестны.

Эпидемиолог, мнение которого приводит общественное радио NPR, предполагает, что причиной всему стала уверенность политиков и граждан страны в том, что второй волны не будет. В результате в стране отменили запреты на массовые предвыборные митинги, религиозные собрания и свадьбы, что привело к резкому росту заболевших". В большом репортаже журналисты радио рассказывают про огромное количество поминальных костров по всей стране, хранить тела буквально негде, говорится в репортаже.

Еще ранее агентство Reuters собщало про выявление в Индии нового штамма коронавируса.

Всего с начала пандемии в Индии заразились коронавирусом больше 16 миллионов человек. Скончались около 200 тысяч. Сообщается, что в стране выявлена новая мутация, возможно, более опасная.